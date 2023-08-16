Жителей Крыма предупредили о звуках взрывов

Советник главы Крыма Крючков предупредил местных жителей о звуках взрывов

Днем в среду, 16 августа, в различных районах Крыма могут быть слышны звуки взрывов. Об этом местных жителей предупредил советник главы республики Олег Крючков в Telegram.

По его словам, специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Так, с 15:00 до 17:00 работы пройдут возле села Вольное Джанкойского района, с 13:00 до 15:00 — в районе поселка Октябрьское, с 11:00 до 13:00 — вблизи города Старый Крым, с 10:00 до 14:00 — недалеко от села Перекоп, а с 10:00 до 18:00 громкие звуки могут услышать жители Багерова Ленинского района.

Крючков призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Накануне советник главы Крыма также сообщал о работах по уничтожению боеприпасов. Тогда они велись в районе поселка городского типа Октябрьское и города Старый Крым.