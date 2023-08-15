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09:10, 15 августа 2023Россия

Жителей Крыма предупредили о возможных звуках взрывов

Советник главы Крыма Крючков предупредил жителей о возможных звуках взрывов

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Советник главы Крыма Олег Крючков предупредил жителей полуострова о возможных звуках взрывов. Комментарий по ситуации он оставил в Telegram-канале.

Он уточнил, что 15 августа специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Так, с 13:00 до 15:00 работы проведут в поселке городского типа Октябрьское, а с 11:00 до 13:00 — в городе Старый Крым.

Крючков призвал жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Накануне аналогичные мероприятия проводились в Черноморском, Октябрьском и Старом Крыму.

10 августа крымский советник также сообщал гражданам об утилизации боеприпасов. Тогда подрывные работы велись в населенных пунктах Ленинского района, в поселках городского типа Кировское и Октябрьское, а также в городе Старый Крым.

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    Анна Щербакова
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