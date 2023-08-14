Жителей Крыма предупредили об уничтожении взрывоопасных предметов

Советник главы Крыма предупредил жителей об уничтожении взрывоопасных предметов

Советник главы Крыма Олег Крючков предупредил жителей полуострова об уничтожении взрывоопасных предметов. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

Он разъяснил, что работы будут проводиться с 10:00 до 18:00 в понедельник, 14 августа, в поселке городского типа Черноморское. С 11:00 до 13:00 специалисты будут находиться в городе Старый Крым, а с 13:00 до 15:00 — в поселке городского типа Октябрьское.

В связи с этим возможны звуки взрывов, отметил Крючков. Он призвал жителей и гостей Крыма не паниковать и доверять только проверенным источникам информации.

10 августа крымский советник сообщал гражданам об утилизации боеприпасов. Тогда подрывные работы проводились в населенных пунктах Ленинского района, в поселках городского типа Кировское и Октябрьское, а также в городе Старый Крым.

До этого аналогичные мероприятия были проведены в Старом Крыму.