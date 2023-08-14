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08:38, 14 августа 2023Россия

Жителей Крыма предупредили об уничтожении взрывоопасных предметов

Советник главы Крыма предупредил жителей об уничтожении взрывоопасных предметов
СюжетВзрывы в Крыму

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Советник главы Крыма Олег Крючков предупредил жителей полуострова об уничтожении взрывоопасных предметов. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

Он разъяснил, что работы будут проводиться с 10:00 до 18:00 в понедельник, 14 августа, в поселке городского типа Черноморское. С 11:00 до 13:00 специалисты будут находиться в городе Старый Крым, а с 13:00 до 15:00 — в поселке городского типа Октябрьское.

В связи с этим возможны звуки взрывов, отметил Крючков. Он призвал жителей и гостей Крыма не паниковать и доверять только проверенным источникам информации.

10 августа крымский советник сообщал гражданам об утилизации боеприпасов. Тогда подрывные работы проводились в населенных пунктах Ленинского района, в поселках городского типа Кировское и Октябрьское, а также в городе Старый Крым.

До этого аналогичные мероприятия были проведены в Старом Крыму.

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    Анна Щербакова
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