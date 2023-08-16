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11:37, 16 августа 2023Интернет и СМИ

В США назвали Россию выдающимся противником

Корреспондент CNN Уолш заявил о наличии у России передового вооружения

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Корреспондент американского канала CNN Ник Уолш заявил о сложностях в продвижении Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за тактики Российской армии и отсутствия у украинских военнослужащих передового вооружения. Репортаж доступен на YouTube.

«Основная проблема — это траншеи и минные поля. И это по определению замедляет продвижение [ВСУ]», — сказал Уолш. Он также назвал минные поля одним из сложнейших препятствий на пути украинской армии.

Корреспондент также выразил уверенность в том, что Россия является выдающимся противником, у которого в наличии много передового оборудования. При этом украинские военнослужащие используют скорее отстающие технологии, счел Уолш. «Это изнурительная работа», — подчеркнул он, говоря о попытках продвижения ВСУ.

Ранее обозреватель британского портала UnHerd Эдвард Луттвак заявил, что немецкие Leopard становятся добычей российских охотников за танками в зоне спецоперации. Он также подчеркнул, что противотанковые ракеты «Корнет», используемые Российской армией, дешевле и эффективнее американского аналога под названием Javelin.

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    Олег Давыдов
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