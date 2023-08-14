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16:48, 14 августа 2023Интернет и СМИ

В Британии высказались о силе российских «охотников за танками»

UnHerd: немецкие Leopard стали добычей российских «охотников за танками»

Фото: РИА Новости

Без специальной защиты от противотанковых ракет немецкие Leopard, переданные Украине Германией, становятся добычей российских «охотников за танками» в зоне специальной военной операции (СВО). Такое мнение выразил обозреватель британского портала UnHerd Эдвард Луттвак.

«Без защиты Trophy Leopard стали добычей российских охотников за танками, вооруженных противотанковыми ракетами "Корнет"» — высказался Луттвак о силе российской техники.

Журналист также заявил, что «Корнет» дешевле и эффективнее американского аналога под названием Javelin. Его успешная работа обусловлена двойной боеголовкой, поражающей специальную броню.

«Когда началось украинское контрнаступление, это было продемонстрировано уничтожением значимых для украинской армии Leopard, которые должны были продвигаться вперед», — отметил журналист.

Ранее российский танкист, уничтоживший восемь бронемашин Вооруженных сил Украины, подтвердил слова президента России Владимира Путина о том, что Leopard хорошо уничтожаются в зоне СВО. В июне глава государства заявил, что внутри поставляемых Украине боевых машин взрываются боекомплекты и «все разлетается в разные стороны».

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    Мария Большакова
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