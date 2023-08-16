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23:49, 16 августа 2023Мир

Блинкен поговорил с отбывающим в России срок за шпионаж американцем Уиланом

CNN: Блинкен поговорил с отбывающим в России срок за шпионаж американцем Уиланом

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с отбывающим в России срок за шпионаж американцем Полом Уиланом, сообщает телеканал CNN.

Источник телеканала в дипломатических кругах рассказал, что Блинкен призвал Уилана сохранять веру и заверил его в том, что американские власти прилагают все возможные усилия для его возвращения на родину.

Отмечается, что это был уже второй телефонный разговор госсекретаря США с Уиланом за четыре года.

Ранее Блинкен заявил, что, несмотря на разногласия между США и Россией, стороны продолжают работать над возвращением обвиняемых в шпионаже журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана.

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    Марина Совина
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