Блинкен поговорил с отбывающим в России срок за шпионаж американцем Уиланом
CNN: Блинкен поговорил с отбывающим в России срок за шпионаж американцем Уиланом
Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с отбывающим в России срок за шпионаж американцем Полом Уиланом, сообщает телеканал CNN.
Источник телеканала в дипломатических кругах рассказал, что Блинкен призвал Уилана сохранять веру и заверил его в том, что американские власти прилагают все возможные усилия для его возвращения на родину.
Отмечается, что это был уже второй телефонный разговор госсекретаря США с Уиланом за четыре года.
Ранее Блинкен заявил, что, несмотря на разногласия между США и Россией, стороны продолжают работать над возвращением обвиняемых в шпионаже журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана.