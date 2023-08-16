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16:00, 16 августа 2023Ценности

Дизайнер назвала россиянам визуально омолаживающую одежду

Дизайнер Аника Керимова: многослойная одежда визуально омолаживает россиян

Фото: Unsplash

Дизайнер Аника Керимова назвала россиянам визуально омолаживающую одежду. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 16 августа.

В первую очередь специалистка посоветовала обратить внимание на многослойные вещи. «Например, наденьте прямые брюки, тонкую водолазку и поверх нее плотную рубашку, но не застегивайте ее. Или на белую футболку примерьте платье-макси с тонкими бретелями», — пояснила она.

Существенно скрывает возраст одежда из гладких и ровных тканей. Кроме того, лучше делать выбор в пользу изделий из хлопка, атласа или габардина (шерстяная ткань, вырабатываемая из мериносовой пряжи — прим. «Ленты.ру»), считает эксперт. В свою очередь, плиссированные материалы, а также кружева, рюши и пайетки могут подчеркнуть морщины и темные круги под глазами.

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Помимо прочего, Керимова призвала отказаться от вещей яркой цветовой гаммы, в частности неоновых и кислотных расцветок. «Акцентируйте внимание на светлых оттенках, пастельной гамме или приглушенных тонах. Такая палитра визуально освежает лицо, делает его моложе и весь образ выглядит легче», — отметила она.

В заключение собеседница издания напомнила о том, что омолодиться помогут одежда длины миди или макси, а также лаконичные ювелирные изделия и обувь на небольшом каблуке. «Выбирайте обувь с комфортной колодкой на небольшом устойчивом каблуке или невысокой платформе. В них ноги будут выглядеть длиннее и более подтянутыми», — заключила дизайнер.

Ранее стилист-имиджмейкер Сергей Матреничев назвал россиянкам визуально омолаживающие прически. Эксперт призвал женщин 30-40 лет экспериментировать с внешним видом, например коротко стричься или наращивать волосы. Также он отметил, что обладательницам тонких прядей скрыть возрастные изменения поможет стрижка пикси.

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    Мария Винар
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