Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:44, 8 августа 2023Ценности

Россиянкам назвали визуально омолаживающие прически

Стилист Матреничев назвал пикси и завивку визуально омолаживающими прическами

Фото: Rachel Coyne / Unsplash

Стилист-имиджмейкер Сергей Матреничев назвал россиянкам визуально омолаживающие прически. Его комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

Эксперт призвал женщин 30-40 лет экспериментировать с внешним видом, например коротко стричься или наращивать волосы. Также он отметил, что обладательницам тонких прядей скрыть возрастные изменения поможет стрижка пикси. В то же время при недостатке объема предпочтительно сделать завивку.

«А если вам вообще не нравится, как выглядят ваши волосы, соберите их в пучок и накрасьте губы красной помадой!», — посоветовал эксперт.

Ранее стилистка Елена Метлина назвала россиянкам самые модные окрашивания волос на осень и зиму 2023 года. По словам эксперта, в наступающем сезоне актуальной станет такая техника, как плавная растяжка по длине от темных корней к светлым концам.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гостева
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объяснил повышение ключевой ставки

    Раскрыты траты немецкого правительства на внешность Меркель

    Состояние певицы Лады Дэнс ухудшилось после серьезного ДТП. Что известно о ее здоровье?

    Описаны последствия введения субсидий для семей на аренду жилья

    Россиянин показал трем маленьким девочкам интимное видео и попал под следствие

    Ким Кардашьян рассказала о серьезной травме

    Microsoft выпустит приставку без дисковода

    Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры в России

    Рыбак на каяке случайно поймал на удочку акулу-людоеда

    Семья осталась без отпуска за 800 тысяч рублей из-за дефекта в паспорте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости