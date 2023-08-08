Россиянкам назвали визуально омолаживающие прически

Стилист Матреничев назвал пикси и завивку визуально омолаживающими прическами

Стилист-имиджмейкер Сергей Матреничев назвал россиянкам визуально омолаживающие прически. Его комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

Эксперт призвал женщин 30-40 лет экспериментировать с внешним видом, например коротко стричься или наращивать волосы. Также он отметил, что обладательницам тонких прядей скрыть возрастные изменения поможет стрижка пикси. В то же время при недостатке объема предпочтительно сделать завивку.

«А если вам вообще не нравится, как выглядят ваши волосы, соберите их в пучок и накрасьте губы красной помадой!», — посоветовал эксперт.

Ранее стилистка Елена Метлина назвала россиянкам самые модные окрашивания волос на осень и зиму 2023 года. По словам эксперта, в наступающем сезоне актуальной станет такая техника, как плавная растяжка по длине от темных корней к светлым концам.