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15:45, 8 августа 2023Ценности

Россиянкам перечислили самые модные окрашивания волос на осень и зиму

Стилистка Метлина: скрытое окрашивание и контуринг волос станут модными осенью

Фото: Maksim Chernishev / Unsplash

Стилистка Елена Метлина перечислила россиянкам самые модные окрашивания волос на осень и зиму 2023 года. Ее комментарий публикует Wday.

По словам эксперта, в наступающем сезоне актуальной станет такая техника, как плавная растяжка по длине от темных корней к светлым концам. Данный вариант поможет гармонично отрастить волосы и не привлечет лишнего внимания к чертам лица, отметила специалистка.

Кроме того, популярным окажется контуринг, подразумевающий окрашивание прядей у лица в различные оттенки, в том числе яркие. Посредством указанного метода получится скорректировать внешность и приблизить форму лица к овальной, пояснила собеседница издания. Также она внесла в список трендов скрытое окрашивание, в рамках которого меняется цвет нижнего слоя или отдельных прядей таким образом, чтобы они не были заметны под общей массой волос.

Ранее в августе стилист-парикмахер Станислава Милосская назвала россиянам самую модную стрижку на осень 2023 года. Эксперт заявила, что актуальной прической в грядущем сезоне станет градуированное каре.

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    Алина Гостева
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