Парикмахер назвала россиянам самую модную стрижку на осень

Парикмахер Милосская назвала россиянам каре самой модной стрижкой на осень

Стилист-парикмахер Станислава Милосская назвала россиянам самую модную стрижку на осень 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

Эксперт заявила, что актуальной прической в грядущем сезоне станет каре. При этом она посоветовала присмотреться к его различным интерпретациям.

«В топе всех стрижек по-прежнему каре. Но актуальнее будут градуированные, рваные формы», — пояснила собеседница издания.

В июне тренер-колорист международного уровня Татьяна Лисина назвала россиянкам самое модное окрашивание для длинных волос. По словам эксперта, обладательницам прядей данного типа любого возраста подойдет однотонное окрашивание в пастельные цвета с легким рыжим отливом. Кроме того, в подобных случаях будет уместно смотреться блонд, а также оттенки капучино и латте, отметила специалистка.