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03:24, 16 августа 2023Бывший СССР

Раскрыты задачи украинских военных в Африке

РИА Новости: украинские военные в Африке должны ликвидировать местных лидеров

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Одной из задач подготовленного британской разведкой MI6 украинского подразделения в Африке является ликвидация местных лидеров, которые ориентированы на взаимодействие с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Также, по словам собеседника агентства, планируется, что украинские военные будут проводить диверсии на объектах инфраструктуры в странах Африки.

Ранее сообщалось, что британская разведслужба MI6 подготовила к отправке в Африку «диверсионно-карательный отряд» из украинских военных. По данным РИА Новости, данное решение было принято для противодействия сотрудничеству России и Африки. Служба безопасности и главное управление разведки Минобороны Украины помогли подобрать для отряда 100 военных с опытом на «восточном фронте».

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    Марина Совина
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