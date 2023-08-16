Подозреваемого в избиении работницы кафе российского повара задержали

На Камчатке полиция задержала повара, который избил девушку на кухне пищеблока

На Камчатке полиция задержала повара, который подозревается в избиении девушки на кухне пищеблока в поселке Сокоч Елизовского района. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанным оказался 41-летний приезжий из Краснодарского края, рассказала Волк. По данным Telegram-канала «112», ранее мужчина был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В 2005 году он также жестоко избил женщину в Краснодаре возле кафе «Берег». Позднее он переехал на Камчатку, где ситуация повторилась.

Нынешнее избиение попало на видео. На кадрах видно, что сначала мужчина преследует работницу кафе и называет ее террористкой. Затем девушка просит повара уйти домой. Внезапно он толкает россиянку, а когда девушка оказывается на полу, начинает бить ее ногами по лицу и телу и оскорблять. В результате жительница Камчатки получила многочисленные переломы черепа и другие травмы.