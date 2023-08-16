В Чечне проверят жалобу поджигателя Корана на избиение сыном Кадырова

Омбудсмен Чечни: жалобу поджигателя Корана на избиение сыном Кадырова проверят

В Чечне организуют проверку после жалобы задержанного за сожжение Корана Никиты Журавеля на избиение сыном главы республики Адамом Кадыровым. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в регионе Мансур Солтаев, чьи слова приводит РИА Новости.

«На мое имя поступило обращение. Также мне поручил уполномоченный по правам человека России проверить данную информацию. Я сегодня выехал, непосредственно пообщался с Никитой Журавелем по данному вопросу», — пояснил омбудсмен.

По его словам, Журавель рассказал, что во время личной встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, политик в один момент вышел из помещения. Затем обвиняемого избил сын Кадырова. Солтаев добавил, что далее в работу может включиться МВД, а также следственные органы.

Помимо того, омбудсмен представил журналистам заявление Журавеля, в котором указывается, что во время встречи с Кадыровым он принес извинения в совершении преступления против мусульман. Также он раскаялся за содеянное.

О жалобе Журавеля на избиение сыном Кадырова ранее рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Омбудсмен отметила, что она обратилась к своему коллеге из Чечни Солтаеву с просьбой провести проверку по данной жалобе, а также обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей.

Видеоролик с сожжением Корана 19-летним Журавелем у Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде распространился в соцсетях вечером 19 мая. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 148 Уголовного кодекса страны («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).