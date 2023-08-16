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18:13, 16 августа 2023Среда обитания

Жара задержится в 11 регионах России до конца лета

Глава Минприроды Козлов: в 11 регионах России до конца лета ожидается жара
СюжетЛивни в Крыму

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

До конца августа в 11 регионах России ожидается экстремальная жара, рассказал глава Минприроды Александр Козлов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Об этом сообщает ТАСС.

«Калмыкия, Ставрополье, Краснодарский край, Ростов-на-Дону, Астрахань, Рязань и все области Черноземья (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области)», — перечислил министр регионы, в которых задержится такая погода.

По его словам, с начала года в России было зафиксировано 544 опасных гидрометеорологических явления, в то время как годом ранее за этот же период их насчитывалось 438. «Помимо жары, это лето отметилось тайфунами и ливнями. Дожди топили Иркутскую область, Краснодарский край, Крым; неделю назад — Приморский край <...> Метания погоды из одной крайности в другую происходят из-за глобального изменения климата», — объяснил Козлов.

Владимир Путин, в свою очередь, говоря о необратимости климатических изменений, призвал учитывать их «при строительных планах, при ремонтных работах, в текущей жизни».

Ранее сообщалось, что с 16 августа в Москву на несколько дней придет жаркая погода, характерная для Ростовской области. Температура в дневные часы поднимется до 28–31 градуса, что превышает климатическую норму на 4–6 градусов.

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    Дмитрий Воронин
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