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16:08, 16 августа 2023Россия

Аксенов рассказал о будущем крымских «ждунов» ВСУ

Глава Крыма Аксенов: после победы России «ждуны» ВСУ исчезнут как вид

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Сочувствующие Киеву и Вооруженным силам Украины (ВСУ) жители Крыма и других регионов — так называемые ждуны — исчезнут после достижения Россией целей специальной военной операции. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, на территории полуострова действуют как активные агенты украинских спецслужб, так и «ждуны». Количество таких граждан невелико, подчеркнул Аксенов. «Мне кажется, вменяемому человеку очень сложно понять, как можно любить того нацистского урода, в которого превратилась Украина», — пояснил он.

Глава Крыма также рассказал, что сочувствие ВСУ не мешает «ждунам» пользоваться теми благами, которые стали доступны жителям полуострова после воссоединения с Россией в 2014 году.

«После нашей Победы "ждуны" просто исчезнут как вид», — выразил уверенность Аксенов.

Ранее в Крыму предложили наказывать тех, кто публикует фотографии и видеозаписи военных объектов. «Считаю, что те, кто это делает, являются вольными или невольными пособниками врага», – заявил Аксенов.

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    Алан Босиков
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