Назван возможный размер штрафа за публикацию кадров атак по России
Штраф за публикацию кадров атак по России может составить до 300 тысяч рублей. Такой возможный размер наказания за выложенные фото и видео назвал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, его слова приводит ТАСС.
Минимальная сумма, которую, возможно, придется платить россиянам, составит 30 тысяч рублей — эту сумму могут взыскивать с физлиц. Если кадры выложил госслужащий, штраф может составить 100 тысяч, а если юрлицо, то будет взыскана максимальная сумма в 300 тысяч рублей.
Константинов отметил, что введение этого штрафа назрело давно — по его словам, россияне добровольно служат поставщиками информации для Вооруженных сил Украины.
«[ВСУ] не нужно посылать десятки шпионов, а нужно просто посадить аналитиков, которые будут пересматривать социальные сети и выискивать те детали, по которым можно сложить все пазлы того, что происходит», — подытожил он.
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил внести изменения в российское законодательство и наказывать тех, кто публикует фото и видео военных объектов. «Считаю, что те, кто это делает, являются вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов — будь то желание хайпануть, глупость или злой умысел», — написал он в Telegram-канале.