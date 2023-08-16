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11:44, 16 августа 2023Россия

Назван возможный размер штрафа за публикацию кадров атак по России

Штраф за публикацию кадров атак по России может составить до 300 тысяч рублей

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Штраф за публикацию кадров атак по России может составить до 300 тысяч рублей. Такой возможный размер наказания за выложенные фото и видео назвал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, его слова приводит ТАСС.

Минимальная сумма, которую, возможно, придется платить россиянам, составит 30 тысяч рублей — эту сумму могут взыскивать с физлиц. Если кадры выложил госслужащий, штраф может составить 100 тысяч, а если юрлицо, то будет взыскана максимальная сумма в 300 тысяч рублей.

Константинов отметил, что введение этого штрафа назрело давно — по его словам, россияне добровольно служат поставщиками информации для Вооруженных сил Украины.

«[ВСУ] не нужно посылать десятки шпионов, а нужно просто посадить аналитиков, которые будут пересматривать социальные сети и выискивать те детали, по которым можно сложить все пазлы того, что происходит», — подытожил он.

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил внести изменения в российское законодательство и наказывать тех, кто публикует фото и видео военных объектов. «Считаю, что те, кто это делает, являются вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов — будь то желание хайпануть, глупость или злой умысел», — написал он в Telegram-канале.

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    Марк Леонов
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