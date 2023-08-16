Назван возможный размер штрафа за публикацию кадров атак по России

Штраф за публикацию кадров атак по России может составить до 300 тысяч рублей

Штраф за публикацию кадров атак по России может составить до 300 тысяч рублей. Такой возможный размер наказания за выложенные фото и видео назвал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, его слова приводит ТАСС.

Минимальная сумма, которую, возможно, придется платить россиянам, составит 30 тысяч рублей — эту сумму могут взыскивать с физлиц. Если кадры выложил госслужащий, штраф может составить 100 тысяч, а если юрлицо, то будет взыскана максимальная сумма в 300 тысяч рублей.

Константинов отметил, что введение этого штрафа назрело давно — по его словам, россияне добровольно служат поставщиками информации для Вооруженных сил Украины.

«[ВСУ] не нужно посылать десятки шпионов, а нужно просто посадить аналитиков, которые будут пересматривать социальные сети и выискивать те детали, по которым можно сложить все пазлы того, что происходит», — подытожил он.

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил внести изменения в российское законодательство и наказывать тех, кто публикует фото и видео военных объектов. «Считаю, что те, кто это делает, являются вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов — будь то желание хайпануть, глупость или злой умысел», — написал он в Telegram-канале.