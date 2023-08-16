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13:27, 16 августа 2023Экономика

Москвичи назвали сумму дохода для нормальной жизни

SuperJob: на семью из трех человек москвичам требуется 257 тысяч рублей в месяц

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Москвичи оценили в 257 тысяч рублей сумму желаемого дохода для семьи из трех человек, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob в июле и начале августа.

В нем приняли участие 1000 экономически активных жителей Москвы старше 18 лет, которые состоят в браке и имеют одного несовершеннолетнего ребенка. Как отметили авторы исследования, суммы, названные отцами семейств, в среднем оказались выше, чем у женщин на 20 тысяч рублей (266 тысяч рублей против 244 тысяч).

При этом только два процента опрошенных посчитали, что семье из трех человек для нормальной жизни достаточно менее 100 тысяч рублей в месяц, а каждому шестому респонденту показалось, что хватит от 100 до 150 тысяч рублей на троих. Среди тех, кому потребовался ежемесячный семейный доход существенно выше среднего, оказались 16 процентов москвичей, которые оценили его в 400 тысяч рублей и выше.

Как сообщалось ранее, зарплата мечты у большинства опрошенных в 2023 году «Работой.ру» россиян начинается от 133 тысяч рублей в месяц. Самыми высокими запросы оказались у жителей Тюменской области, там хотели бы получать 221 тысячу рублей в месяц. В Москве и Московской области желают добиться дохода в 193 тысячи рублей, а в Башкирии — 170 тысяч рублей.

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    Дмитрий Воронин
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