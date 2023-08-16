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14:56, 16 августа 2023Россия

В России назвали альтернативу зерновой сделке

Депутат Госдумы Новиков допустил создание Россией альтернативы зерновой сделке

Фото: Daniel Acker / Reuters

Россия может разработать собственные логистические маршруты для поставки зерна в беднейшие страны, чтобы не оставаться в узких рамках, которые задают чиновники ООН, и не зависеть от транзитных зон. Об этой альтернативе зерновой сделке «Ленте.ру» рассказал депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Прекращение зерновой сделки в том виде, в котором она сложилась к настоящему времени, не означает, что Россия не готова выполнять свои обязательства. Программа ООН предполагала, что более богатые страны будут оказывать поддержку государствам в сложном положении, в частности, тем, для которых актуальной проблемой является голод. Разные страны берут на себя разную нагрузку, и вот Россия участвовала в поставках зерна», — напомнил Новиков.

По словам депутата, страну не устраивает формат участия в многосторонних договоренностях, где зерно идет в европейские порты и оседает там, не доходя до стран Африки. Именно по этой причине Россия вынуждена искать другие пути оказания помощи.

«Альтернатива состоит в том, чтобы не оставаться в тех узких рамках, которые задаются чиновниками ООН, не зависеть от транзитных зон, в частности, от портов европейских государств. Россия может разработать собственные логистические маршруты, возможно, включая те, что уже сложились. Но при этом решая конечную задачу: чтобы зерно попадало тем, кому предназначалось изначально», — подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что Москва со своими партнерами прорабатывают альтернативы зерновой сделке для доставки украинского продовольствия в нуждающиеся страны. Отмечалось, что возобновление сделки возможно только при условии выполнения требований России.

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