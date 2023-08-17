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22:07, 17 августа 2023Бывший СССР

В США предрекли потерю Украиной двух городов

Экс-разведчик США Риттер: скоро Купянск и Харьков перейдут под контроль России

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украина в скором времени может потерять контроль над Купянском и Харьковом. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Он указал, что из-за провальных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) украинская линия обороны у Купянска уничтожена, и российские войска ежедневно продвигаются на несколько километров. «Город скоро падет. А дальше Харьков», — сказал эксперт.

«Это начало конца. Украинцам уже не хватает людей, чтобы держать оборону», — отметил Риттер. Он добавил, что Киев может потерпеть поражение уже к концу лета или в начале осени.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ отступают под Харьковом из-за наступления Российской армии. При этом ВС РФ не встречают сильного сопротивления, а украинцы начали сдаваться целыми подразделениями по сто, двести человек.

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    Марина Совина
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