Экс-разведчик США Риттер: скоро Купянск и Харьков перейдут под контроль России

Украина в скором времени может потерять контроль над Купянском и Харьковом. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Он указал, что из-за провальных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) украинская линия обороны у Купянска уничтожена, и российские войска ежедневно продвигаются на несколько километров. «Город скоро падет. А дальше Харьков», — сказал эксперт.

«Это начало конца. Украинцам уже не хватает людей, чтобы держать оборону», — отметил Риттер. Он добавил, что Киев может потерпеть поражение уже к концу лета или в начале осени.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ отступают под Харьковом из-за наступления Российской армии. При этом ВС РФ не встречают сильного сопротивления, а украинцы начали сдаваться целыми подразделениями по сто, двести человек.