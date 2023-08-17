В США заявили об отступлении ВСУ под Харьковом

Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ отходят под Харьковом из-за наступления РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают под Харьковом из-за наступления Российской армии. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем канале в YouTube.

«Россия начала наступление в направлении Харькова. Причем они не встречают сильного сопротивления», — отметил экс-советник. Он добавил, что «украинцы начали сдаваться целыми подразделениями по сто, двести человек».

По его словам, причиной начала наступления РФ стало нежелание США начать мирные переговоры по урегулированию конфликта. Макгрегор подчеркнул, что из-за этого украинские власти оказались на грани катастрофы, поскольку ВСУ не способны противостоять российским военнослужащим.

Ранее Макгрегор заявил, что конфликт на Украине достиг самой опасной точки, и подчеркнул, что политическая система страны «вот-вот рухнет и может распасться в любой момент». Военный напомнил, что США выделили Украине дополнительные 200 миллионов долларов военной помощи, при этом большинство американцев не поддерживают помощь Киеву.

