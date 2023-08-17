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21:15, 17 августа 2023Забота о себе

Мужчины перечислили худшие места для внезапной эрекции

На Reddit назвали поминки одним из худших мест для внезапной эрекции

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Мужчины — пользователи Reddit перечислили худшие места, где у них случалась внезапная эрекция. Они назвали их в разделе AskReddit.

Один из пользователей признался, что ему пришлось скрывать эрекцию на поминках.

На поминках по другу, когда я обнимал его привлекательную маму, мой член решил, что ему тоже нужны объятия, и уперся ей в ногу. Никаких шансов, что она не заметила

DeaddyRuxpinпользователь Reddit

Еще один мужчина рассказал о состоянии, с которым сталкиваются некоторые военнослужащие.

Любой, кто был в армии, знает о феномене «конвойного члена». Когда уставшие люди едут в армейском грузовике сзади по бездорожью, их трясет, и вибрация вызывает эрекцию

Connor1642пользователь Reddit
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Многие упомянули эрекции в университетской аудитории и при собеседовании.

Когда я пожал руку интервьюеру после собеседования

1980pzxпользователь Reddit

Ранее на Reddit вспомнили полезные советы об отношениях, которые пользователям давали родственники или знакомые. Одним из лучших правил для отношений многие посчитали совет не воспринимать партнера как должное и всегда выражать благодарность за любые знаки внимания.

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    Александра Лисица
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