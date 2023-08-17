Мужчины перечислили худшие места для внезапной эрекции
Мужчины — пользователи Reddit перечислили худшие места, где у них случалась внезапная эрекция. Они назвали их в разделе AskReddit.
Один из пользователей признался, что ему пришлось скрывать эрекцию на поминках.
На поминках по другу, когда я обнимал его привлекательную маму, мой член решил, что ему тоже нужны объятия, и уперся ей в ногу. Никаких шансов, что она не заметила
Еще один мужчина рассказал о состоянии, с которым сталкиваются некоторые военнослужащие.
Любой, кто был в армии, знает о феномене «конвойного члена». Когда уставшие люди едут в армейском грузовике сзади по бездорожью, их трясет, и вибрация вызывает эрекцию
Многие упомянули эрекции в университетской аудитории и при собеседовании.
Когда я пожал руку интервьюеру после собеседования
Ранее на Reddit вспомнили полезные советы об отношениях, которые пользователям давали родственники или знакомые. Одним из лучших правил для отношений многие посчитали совет не воспринимать партнера как должное и всегда выражать благодарность за любые знаки внимания.