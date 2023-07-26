Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:26, 26 июля 2023Забота о себе

Названы самые полезные для отношений советы

На Reddit совет о благодарности партнеру назвали одним из самых ценных для отношений

Фото: Unsplash

Пользователи форума Reddit вспомнили полезные советы об отношениях, которые им давали родственники или знакомые. Самые ценные наставления они перечислили в разделе AskReddit.

Одним из лучших правил для отношений многие посчитали совет не воспринимать партнера как должное и всегда выражать благодарность за любые знаки внимания.

Пользователи Reddit высоко оценили совет получше узнать о финансовых привычках друг друга до вступления в брак.

Не один брак распался из-за того, что кто-то в паре не умеет жить по средствам

Amadeus3698пользователь Reddit

Один из пользователей вспомнил наставление отца о том, как относиться к женскому отказу.

Когда мне было около 14 и у меня были первые серьезные отношения, я пошел вечером навестить девушку. Прежде чем я вышел за дверь, мой папа остановил меня и сказал: «Сын, есть одна вещь, которую ты должен знать. Если девушка говорит нет, это значит нет

Casiobloпользователь Reddit
Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Многие считают, что в отношениях важнее всего защищать и поддерживать друг друга в любой ситуации. Еще один популярный совет касался умения находить время для совместного отдыха и развлечений.

Не забывайте смеяться вместе и сохранять романтику

Alpaierпользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit рассказали о лучших словах, которые хотели бы сказать или услышать после секса. Одной из лучших фраз многие назвали просьбу принести воды.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости

    Глава СБУ публично признал причастность Киева к теракту на Крымском мосту

    Названа цена недорогого импортного вина после повышения пошлины

    Москвича накажут за замену лика на иконе своим фото

    Нападение россиянина в маске и с пистолетом на кредитный офис попало на видео

    Крупнейшей экономике ЕС срочно понадобились реформы

    У берегов российского города появилось огромное нефтяное пятно

    Жена бросила мужа из-за двух помидоров

    В Москве стало больше нераспроданных новостроек

    Москвичей возмутили правила посещения туалета в столичном ТЦ

    Посол Германии заявил о достигших низшей точки отношениях с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости