Названы самые полезные для отношений советы

На Reddit совет о благодарности партнеру назвали одним из самых ценных для отношений

Пользователи форума Reddit вспомнили полезные советы об отношениях, которые им давали родственники или знакомые. Самые ценные наставления они перечислили в разделе AskReddit.

Одним из лучших правил для отношений многие посчитали совет не воспринимать партнера как должное и всегда выражать благодарность за любые знаки внимания.

Пользователи Reddit высоко оценили совет получше узнать о финансовых привычках друг друга до вступления в брак.

Не один брак распался из-за того, что кто-то в паре не умеет жить по средствам Amadeus3698 пользователь Reddit

Один из пользователей вспомнил наставление отца о том, как относиться к женскому отказу.

Когда мне было около 14 и у меня были первые серьезные отношения, я пошел вечером навестить девушку. Прежде чем я вышел за дверь, мой папа остановил меня и сказал: «Сын, есть одна вещь, которую ты должен знать. Если девушка говорит нет, это значит нет Casioblo пользователь Reddit

Многие считают, что в отношениях важнее всего защищать и поддерживать друг друга в любой ситуации. Еще один популярный совет касался умения находить время для совместного отдыха и развлечений.

Не забывайте смеяться вместе и сохранять романтику Alpaier пользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit рассказали о лучших словах, которые хотели бы сказать или услышать после секса. Одной из лучших фраз многие назвали просьбу принести воды.