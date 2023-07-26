Названы самые полезные для отношений советы
Пользователи форума Reddit вспомнили полезные советы об отношениях, которые им давали родственники или знакомые. Самые ценные наставления они перечислили в разделе AskReddit.
Одним из лучших правил для отношений многие посчитали совет не воспринимать партнера как должное и всегда выражать благодарность за любые знаки внимания.
Пользователи Reddit высоко оценили совет получше узнать о финансовых привычках друг друга до вступления в брак.
Не один брак распался из-за того, что кто-то в паре не умеет жить по средствам
Один из пользователей вспомнил наставление отца о том, как относиться к женскому отказу.
Когда мне было около 14 и у меня были первые серьезные отношения, я пошел вечером навестить девушку. Прежде чем я вышел за дверь, мой папа остановил меня и сказал: «Сын, есть одна вещь, которую ты должен знать. Если девушка говорит нет, это значит нет
Многие считают, что в отношениях важнее всего защищать и поддерживать друг друга в любой ситуации. Еще один популярный совет касался умения находить время для совместного отдыха и развлечений.
Не забывайте смеяться вместе и сохранять романтику
Ранее пользователи Reddit рассказали о лучших словах, которые хотели бы сказать или услышать после секса. Одной из лучших фраз многие назвали просьбу принести воды.