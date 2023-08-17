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17:06, 17 августа 2023Бывший СССР

Украина внесла владельца AliExpress в список «международных спонсоров войны»

НАПК Украины назвало фирму-владельца AliExpress «международным спонсором войны»

Фото: Aly Song / Reuters

В список «международных спонсоров войны» украинское Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло группу китайских компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющую платформой электронной коммерции AliExpress. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной внесения в список послужило продолжение работы AliExpress в России, а также размещение на площадке товаров Дебальцевского завода металлургического машиностроения, находящегося в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее НАПК внесло в список британскую компанию-производителя продуктов и бытовой химии Unilever. Отмечается, что производителя Axe, Domestos, Dove, Lipton, «Золотого стандарта», «Магната» и многих других известных брендов внесли в соответствующий список из-за отказа компании уйти с российского рынка.

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    Алевтина Запольская
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