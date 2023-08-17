Невеста сообщила о замужестве во время свадьбы и удивила гостей

Невеста в США во время свадьбы сообщила гостям, что уже замужем

Невеста на свадьбе в американском городе Портленд, штат Орегон, раскрыла свой семейный статус и удивила гостей новостью, что они с женихом уже женаты. Об этом она рассказала в TikTok.

Эллисон Сниз и ее муж тайно поженились в Лас-Вегасе год назад. Вместе с семьей и друзьями они решили сыграть традиционную свадьбу, но с неожиданным откровением в конце. «Наша история любви началась с поездки в Неваду, где в маленькой белой капелле мы заключили брак. На следующий день мы отметили день рождения моей мамы», — рассказала американка.

Спустя год пара устроила пышное торжество в стиле диско с 150 гостями. Гости восприняли объявленную во время свадьбы новость, что невеста уже замужем, с восторгом. «Мы получили массу положительных отзывов. Наши близкие и друзья — самые поддерживающие люди, и они понимают, что это наша история любви», — сообщила Сниз.

Женщина поделилась своей историей в TikTok. Видео набрало более 1,1 миллиона просмотров. Многие авторы комментариев заявили, что тоже рассматривают возможность тайного бракосочетания.

Ранее сообщалось, что женщина потребовала у свадебного фотографа вернуть деньги за съемку из-за неприятного инцидента во время торжества. Оказалось, что жених успел изменить ей с помощницей фотографа, причем это произошло прямо во время свадьбы.

