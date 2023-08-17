Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила о поиске жилья в России

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что ищет себе подходящий дом в России

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что желает переехать в Россию и ищет для этого подходящее жилье. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнила дипломат, ей нужно найти жилье, где можно будет содержать ее животных — пони, коней и собак. Кнайсль ответила на вопрос, купила ли она дом в РФ. «Нет, но я бы хотела», — подчеркнула она.

Бывший министр пошутила над публикациями, в которых говорится, что она живет где-то в секретном месте, организованном для нее ФСБ. Она уточнила, что сняла домик в небольшой деревне в Рязанской области. «Это единственное, что мне удалось найти. Но сейчас мне нужно найти дом и переехать. Это должен быть подходящий дом», — указала политик.

По ее словам, в Ливане у нее пони, лошади, а также много собак. Кнайсль сейчас преподает в Петербургском государственном университете, а недавно ей предложили управлять одним из научных центров университета.

Ранее Кнайсль на русском языке призналась, что для нее рязанская деревня Петрушово лучше, чем Мальдивы.