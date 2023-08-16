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11:30, 16 августа 2023Мир

Экс-глава МИД Австрии назвала преимущество рязанской деревни перед Мальдивами

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: рязанская деревня Петрушово лучше, чем Мальдивы
Карин Кнайсль. Архивное фото

Карин Кнайсль. Архивное фото. Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на русском языке призналась, что для нее рязанская деревня Петрушово лучше, чем Мальдивы. Об этом она рассказала ТАСС.

Кнайсль рассказала о преимуществах рязанской деревни перед Мальдивами: «мне нравится жизнь здесь. Я понимаю этот мир, я понимала его, когда была девушкой. Бабушки, яблочки, лето, плавать в реке. Это хорошая жизнь».

Она призналась, что ей «не нужны Мальдивы или Сейшелы», жизнь в рязанской деревне лучше. В Петрушово экс-министр иностранных дел приехала после Петербургского международного экономического форума, где арендовала домик.

«Сейчас весь мир знает, где мой дом», — отметила она.

Ранее Кнайсль призналась, что в Петрушово ее приняли очень доброжелательно. 8 августа экс-министр появилась на празднике «Макушка лета», проходившем в деревне, она смотрела выступления и общалась с местными жителями.

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    Александр Слабиев
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