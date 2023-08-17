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17:44, 17 августа 2023Мир

Россия заявила об игнорировании США претензий по работе с биооружием

Посольство РФ: США игнорируют претензии о нарушениях при работе с биооружием

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

США игнорируют претензии касательно нарушений обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия. Об этом заявило посольство России в Соединенных Штатах, пишет РИА Новости.

Там отметили, что Россия неоднократно указывала на нарушения Конвенции со стороны США. «Вашингтон игнорирует претензии, оправдываясь некой гуманитарной составляющей своих программ», — отметили в посольстве.

Также в посольстве сообщили, что «подтверждение проведения США работ с потенциальными агентами биологического оружия имеются, и они далеко не единичны». Исследования двойного назначения «под эгидой Пентагона» беспокоят общественность.

Ранее один из кандидатов на выборах президента США в 2024 году, член Демократической партии США Роберт Кеннеди-младший заявил, что американские лаборатории на Украине были созданы ради изучения и создания новых видов биооружия.

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    Александр Слабиев
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