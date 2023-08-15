Кеннеди-младший: США создали лаборатории на Украине ради создания биооружия

Американские лаборатории на Украине были созданы ради изучения и создания новых видов биооружия, заявил один из кандидатов на выборах президента США в 2024 году и член Демократической партии США Роберт Кеннеди-младший в интервью Джордану Питерсону, видеозапись опубликована на YouTube.

«У нас есть биологические лаборатории на Украине, потому что мы разрабатываем биооружие, и в этом оружии используются все виды новой синтетической биологии технологии CRISPR и методы генной инженерии, которые не были доступны предыдущему поколению [ученых и исследователей]», — заявил политик, добавив, что программа по увеличению трат на биологическое оружие была начата правительством США в 2001 году.

По мнению российских властей, в биолабораториях на Украине при участии США якобы создавалось «этнически ориентированное» биологическое оружие. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд ранее признавала, что на Украине действительно были объекты биологических исследований американцев, но не приводила других подробностей.