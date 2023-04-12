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12:55, 12 апреля 2023Россия

Кремль заявил о намерении привлечь внимание мира к биолабораториям на Украине

Песков: РФ намерена привлечь внимание мирового сообщества к биолабораториям на Украине

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Россия будет делать все возможное, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к незаконной деятельности США по созданию биолабораторий на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Ранее 12 апреля Совет Федерации единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине. Содержание документа уже доложено президенту Владимиру Путину, уточнил Песков.

«Мы должны делать все, что возможно, с тем, чтобы привлекать внимание мировой общественности к этой незаконной деятельности Соединенных Штатов», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Ранее стало известно, что США модернизируют биолаборатории, размещенные на территориях постсоветского пространства. Об этом говорится в постановлении Совфеда об итоговом докладе парламентской комиссии о деятельности американских биолабораторий.

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Евгения Куликова
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