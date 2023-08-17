Лукашенко назвал условие нанесения удара по центрам принятия решений Запада

Лукашенко: Минск нанесет удар в ответ на пересечение красных линий Западом

Если Украина и Запад пересекут красные линии, ответом на это станет удар по центрам принятия решений, который будет нанесен Минском без предупреждения. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.

«Мы не будем вас предупреждать, что если вы перейдете красные линии, то мы по центрам принятия решений нанесем удар. Это будет сделано без предупреждения», — отметил он во время интервью украинской журналистке Диане Панченко.

При этом политик добавил, что прежде всего данная угроза касается «тех безумцев на Западе, которые там уже готовятся». Украины, по его словам, сказанное касается меньше всего.

Ранее Лукашенко высказался о возможности предотвратить конфликт на Украине и отметил, что остановить кризис в соседней стране возможно и сейчас.