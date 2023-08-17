Стало известно о предупреждении ЦРУ Блинкену по поводу контрнаступления Украины

Журналист Херш: ЦРУ сообщило Блинкену о вероятном провале наступления Украины

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о вероятном провале контрнаступления Украины. Об этом американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил на своем сайте.

«Он (Блинкен — прим. "Ленты.ру") узнал от агентства, что украинское наступление не сработает. Это было шоу, устроенное [президентом Украины Владимиром] Зеленским, и некоторые в администрации поверили его вздору», — написал он.

По словам источника Херша, американский госсекретарь хотел «примерить мантию» Генри Киссинжера, который в 1973 году заключил положившее конец Вьетнамской войне Парижское мирное соглашение. Блинкен намеревался совершить нечто подобное на Украине, стало известно собеседнику журналиста.

В конце июля Херш утверждал, что украинские и американские военные уже не делают прогнозов по наступлению Украины. По его словам, у президента республики Владимира Зеленского отсутствует какой-либо план, «кроме как держаться».