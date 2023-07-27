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14:50, 27 июля 2023Мир

Стало известно о признании США и Украиной преимуществ России в зоне СВО

Журналист Херш: в США и на Украине знают, что баланс сил в зоне СВО на стороне России
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: РИА Новости

Военные США и Украины уже не делают никаких прогнозов по контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку признают, что баланс сил на стороне России. Об этом рассказал американский журналист Сеймур Херш в своем материале, ссылаясь на неназванного чиновника из США.

По словам собеседника Херша, «у [президента Украины Владимира] Зеленского нет никакого плана, кроме как держаться».

Он также утверждает, что в американском разведывательном сообществе уже появились люди, которые обеспокоены возможной реакцией президента России Владимира Путина на недавние атаки украинских беспилотников в Москве. «Будет ли Киев следующим?» — приводит Херш цитату собеседника.

Два беспилотника атаковали Москву утром 24 июля. Обломки одного дрона нашли на Комсомольском проспекте в районе дома № 17. Второй БПЛА, предварительно, угодил в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева.

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    Виктория Кондратьева
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