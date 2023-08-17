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17:03, 17 августа 2023Забота о себе

Названы характерные черты образа жизни долгожителей

Гериатр Антон Наумов: долгожители на Окинаве и в Сардинии много двигаются

Фото: Gianni Biddau / Reuters

У образа жизни людей в тех частях света, где особенно много долгожителей, есть некоторые характерные черты. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал профессор кафедры болезней старения ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, гериатр Антон Наумов.

По мнению специалиста, долгожители в таких регионах много двигаются, причем речь идет не о спорте, а о естественной повседневной активности. Например, по его словам, женщины на Окинаве более 90 раз в день садятся и встают с пола, а на Сардинии мужчины ежедневно проходят от 30 до 35 километров.

Вторая особенность, названная Наумовым, — это разнообразное и умеренное питание с преобладанием растительной пищи. «Долгожители в голубых зонах потребляют 1800-1900 килокалорий, то есть 80 процентов того, что мы считаем фундаментально необходимым для основного обмена», — пояснил он.

Также Наумов считает, что в регионах, где продолжительность жизни часто превышает 100 лет, у людей чаще есть жизненная цель, интересный круг общения и тесные связи с семьей и близкими людьми.

В японском языке есть термин «икигай», он означает «смысл жизни» в прямом смысле слова. Жители Японии знают, для чего им нужно просыпаться утром, — ради своего «икигай». Пожилой человек встает утром, и он знает, что ему нужно отвести внуков в школу, потом встретиться с друзьями, у него есть цели и задачи на день, месяц, год. Это серьезный фактор, влияющий на продолжительность жизни

Антон Наумовгериатр
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    Олег Парамонов
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