Назван способ замедлить старение организма

Геронтолог Прощаев: диета и правильный режим движения замедляют старение организма

Геронтолог, гериатр, директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология», доктор медицинских наук Кирилл Прощаев в беседе с Ura.ru назвал способ замедлить старение организма. По его словам, в этом могут помочь средиземноморская диета, а также правильный режим движения.

«Сколько человечество существует, оно ищет эликсир молодости, бессмертия. Очень много разработок ведется по поводу геропротекторов — лекарств, которые замедляют старение. Но интересно то, что на сегодняшний день в нашем арсенале появилось два немедикаментозных фактора, которые ученые рассматривают как лекарства. Это определенный режим питания и определенный режим движения», — заявил специалист.

Он пояснил, что когда человек двигается, в его организме происходит выделение компонента, помогающего ему избежать ряда сосудистых заболеваний. Так, например, оксид азота помогает расширить сосуды, снизить артериальное давление и увеличить устойчивость сосудистой стенки к атеросклеротическим процессам, рассказал Прощаев. Помимо этого он рекомендовал соблюдать средиземноморскую диету.

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