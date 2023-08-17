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03:19, 17 августа 2023Бывший СССР

На Украине заявили о расходовании трети бюджета страны на выплаты бойцам ВСУ

Минфин Украины: около трети бюджета страны расходуется на выплаты бойцам ВСУ

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Министерство финансов Украины сообщило, что около трети бюджета страны расходуется на выплаты бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

Уточняется, что в период с января по июль 2023 года расходы общего фонда госбюджета Украины составили 1,64 триллиона гривен (около 4,3 триллиона рублей). Из этих средств 669,9 миллиарда гривен (около 1,75 триллиона рублей) ушло на оплату труда, 518,8 миллиарда гривен (около 1,36 триллиона рублей) из которых было направлено на денежное содержание военных, что составляет примерно треть от общей суммы расходов.

Ранее директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что отправка на фронт последнего крупного подразделения, которое Вооруженные силы Украины (ВСУ) держали в резерве, говорит о трудном положении Киева.

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    Марина Совина
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