Полковник Кнутов заподозрил Украину в подготовке к тотальной мобилизации

Отправка на фронт последнего крупного подразделения, которое Вооруженные силы Украины (ВСУ) держали в резерве, говорит о трудном положении Киева, считает директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов. В беседе с «Лентой.ру» он заподозрил Украину в подготовке к тотальной мобилизации.

«Результатов с контрнаступлением нет. Шансов у Украины становится все меньше и меньше. Учитывая, что бригады, которые держались в резерве уже все задействованы для того, чтобы прорвать линию наших укреплений, у киевского режима не останется сил для развития наступления», — заявил военный эксперт.

При этом Кнутов напомнил, что порядка восьми тысяч украинских военных проходят обучение в странах НАТО.

«Также в этом году Британия должна была подготовить 20 тысяч человек, а Евросоюз — 30 тысяч человек [для отправки на Украину]. Поэтому, какое количество находится на полигонах и отрабатывает боевые задачи на западной технике, сказать сложно. Но это достаточно серьезная сила — порядка пяти-восьми бригад. Поэтому ресурсы за рубежом у Украины еще имеются», — отметил он.

Вчера в Раде прозвучало очень важное заявление. Ряд депутатов подняли вопрос тотальной мобилизации Юрий Кнутов полковник в отставке

«Наша основная задача: удержать оборону и, пользуясь ситуацией, попытаться как можно больше продвинуться вперед», — заключил полковник в отставке.

Ранее Киев отправил на фронт 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Как утверждается, это последнее крупное подразделение, которое ВСУ держали в резерве.