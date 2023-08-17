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19:08, 17 августа 2023Моя страна

В Бугульме в один день отметят три праздника

В Бугульме 30 августа отметят три праздника

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Бугульме, Республика Татарстан, в один день пройдут мероприятия в честь сразу трех праздников: Дня республики, Дня города и Дня нефтяника. Об этом сообщает KP.RU.

Отмечается, что 30 августа Бугульме исполняется 242 года. В этот день на центральной площади имени Ленина пройдут праздничные мероприятия. Для горожан подготовили мастер-классы, а также спортивные и интеллектуальные игры. Помимо этого, гости праздника смогут посетить интерактивные площадки и выставки. В рамках мероприятия также состоится шоу витязей «богатыри». Участники шоу голыми руками будут разрывать стальные цепи, завязывать в узлы гвозди и разбивать каменные плиты.

Кроме того, для гостей выступят творческие коллективы из города-побратима Армавир. Так, гости услышат музыку этнo-электронного DJ-проекта «ABIEM Project» и кавер-группы «Blackberry». В 21:00 мероприятие завершится праздничным салютом.

Ранее сообщалось, что в день 300-летия Екатеринбурга покажут три салюта. Фейерверки можно будет увидеть в разных частях города.

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    Алиса Удовик
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