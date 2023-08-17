Бузова показала лицо без макияжа и раскрыла секрет красоты

Российская ведущая и певица Ольга Бузова показала естественную внешность и раскрыла секрет красоты. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя поп-исполнительница поделилась видео в сторис, в котором она запечатлела себя в кабинете у косметолога, прикрыв тело полотенцем. На размещенных кадрах видно, что на лице артистки отсутствует макияж, а волосы собраны в пучок.

«Ручной массаж — неотъемлемая часть моего ухода. Сразу и контур, и отечность ушла. Стрессовая работа, недосыпы — все это, к сожалению, отражается на лице. Так что ходите на массаж хотя бы один-два раза в неделю», — поделилась звезда.

В июне Бузова раскрыла секрет поддержания формы в напряженном графике.