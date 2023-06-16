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15:27, 16 июня 2023Ценности

Бузова раскрыла секрет поддержания стройности в напряженном графике

Певица Ольга Бузова назвала секретом стройности отсутствие полноценного питания

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress

Российская ведущая и певица Ольга Бузова раскрыла секрет поддержания формы в напряженном графике. Ее беседу с журналистами Национальной премии «Золотой хит» Music Box Gold публикует Super.

37-летняя знаменитость призналась, что в поездах и на заправках нередко ест фастфуд, в том числе лапшу быстрого приготовления «Доширак» и сосиски в тесте. Однако телезвезда не набирает лишние килограммы, поскольку во время работы она часто не успевает полноценно поесть. Именно отсутствие полноценного питание она называет секретом своей стройности.

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«Как бы я ни старалась поднять свою пятую точку и утром сделать зарядку, но, если ты спишь час или два, это правда невозможно, — уточнила поп-исполнительница. — Диета случается, только когда у меня есть возможность вдохнуть этот холодный воздух после дождя».

Ранее звездный стилист певицы Никита Карстен описал ее наряды фразой «нацелены на провокацию». Эксперт объяснил, что в повседневной жизни артистка носит обычные футболки и джинсы. Однако выходя в свет, предпочитает удивлять окружающих яркими образами.

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    Карина Черных
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