Стилист Бузовой описал ее наряды фразой «нацелены на провокацию»

Стилист Никита Карстен заявил, что Ольга Бузова специально носит провокационные наряды

Звездный стилист российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой Никита Карстен описал ее наряды фразой «нацелены на провокацию». Соответствующий материал появился на сайте издания «Пятый канал».

Эксперт рассказал, что в повседневной жизни артистка носит обычные футболки и джинсы. Однако, выходя в свет, она предпочитает удивлять окружающих своими яркими образами. По словам Карстена, звезда делает это специально. «Это образы с какой-то историей, это образы провокационные, которые могут нравиться далеко не всем, которые могут вызывать шумиху, и они нацелены на это», — отметил он.

Кроме того, специалист объяснил, что в октябре 2022 года Бузова намеренно выбрала для фестиваля «Жара Cool Fest» облегающее голубое платье, как у бизнесвумэн Ким Кардашьян. Тогда артистка заявляла журналистам, что не знала, что кто-то из знаменитостей появился на публике в таком же наряде. «Естественно, все это продумывалось, были референсы, все это шилось. И это сделано для того, чтобы людям было интересно», — признался Карстен.

В декабре 2022 года Ольга Бузова появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Знаменитость посетила новогоднюю дискотеку «Танцы! Елка! Муз-ТВ!». Поп-исполнительница пришла на мероприятие в топе со стразами и брюках с вырезом спереди, демонстрирующем кожаные трусы-шорты черного цвета.