Бузова пришла на дискотеку в кожаных трусах

Российская певица Ольга Бузова пришла на дискотеку «Танцы! Елка! Муз-ТВ!» в кожаных трусах

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Соответствующие кадры появились в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость посетила новогоднюю дискотеку «Танцы! Елка! Муз-ТВ!». Поп-исполнительница пришла на мероприятие в топе со стразами и брюках с вырезом спереди, демонстрирующем кожаные трусы-шорты черного цвета. Образ звезды также дополнили босоножки на массивном каблуке, перчатки длиной выше локтя, оформленные бахромой, и колье.

Визажисты сделали в макияже акцент на глазах, нанеся сверкающие тени. Стилисты, в свою очередь, уложили волосы телезвезды в кудри и собрали их в тугой высокий хвост.

Ранее певица Ольга Бузова вышла в свет в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Артистка появилась на закрытой премьере нового мюзикла в театре Crave в Москве в платье длины мини, выполненном из полупрозрачной ткани и оформленном кружевами.