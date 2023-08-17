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13:53, 17 августа 2023Культура

Брэдли Купер рассказал о борьбе с наркозависимостью

Купер рассказал, что «Мальчишник в Вегасе» помог ему побороть наркозависимость

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американский актер Брэдли Купер рассказал, что фильм «Мальчишник в Вегасе» помог ему справиться с наркотической зависимостью. Об этом сообщает The Sun.

После успеха картины в 2009 году артист усомнился в отсутствии своего потенциала, в чем был уверен ранее, и принял решение бороться с заболеванием. «Я понял, что не смогу реализовать свой потенциал, и это чертовски напугало меня. Я был так потерян, и я пристрастился к [наркотикам]. "Мальчишник в Вегасе" довольно сильно изменил карьеру», — признался он.

Купер добавил, что пристрастился к запрещенным веществам и алкоголю в 2003 году, когда перерезал ахиллово сухожилие и был уволен из съемочной команды фильма «Шпионка». Актер также поведал, что в тот период находился в глубокой депрессии. Во время одной из вечеринок он намеренно ударился головой о бетонный пол, чтобы повеселить окружающих.

«Я провел ночь в больнице со льдом, ожидая, когда мне наложат швы. Я был так обеспокоен тем, что все думают обо мне, о том, как я себя чувствую, как я переживу этот день. Я всегда чувствовал себя аутсайдером и начал осознавать, что разрушаю свою жизнь», — признался артист.

Ранее российский певец Леонид Агутин рассказал, что режиссер Федор Бондарчук страдал от алкогольной зависимости.

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    Анастасия Астахова
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