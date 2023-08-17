Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:59, 17 августа 2023Экономика

Индия попросила у России скидку на поставки пшеницы

Reuters: Индия обсуждает с РФ поставки пшеницы со скидкой на фоне высоких цен

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Индия ведет переговоры с Россией об импорте крупной партии пшеницы со скидкой к растущим мировым ценам. Таким образом власти страны надеются снизить стоимость зерна, из-за подорожания которого в стране резко ускорилась продовольственная инфляция, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Для того чтобы покрыть дефицит на рынке, необходимо от 3 до 4 миллионов тонн зерна. Однако Нью-Дели может закупить 8-9 миллионов тонн российской пшеницы, чтобы оказать большее влияние на снижение цен.

Правительство изучает возможность импорта из России по каналам частной торговли или путем заключения межправительственной сделки — последний раз такой контракт был заключен в 2017 году. По информации источников, окончательное решение может быть принято через несколько недель.

Цены на пшеницу в Индии увеличились на фоне введения правительством ограничений на объем хранящегося у производителей зерна и его продажу трейдерам для поставок за рубеж. Такие меры были приняты из-за опасений нехватки зерна для внутреннего потребления — в феврале-марте на северные, центральные и западные области страны обрушились несезонные дожди и град, которые нанесли серьезный ущерб посевам.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Грушко
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине начали менять дислокацию важного вооружения. С чем связана новая тактика ВСУ?

    Уровень террористической угрозы в Швеции повысили до предпоследнего

    НАТО будет поддерживать Украину до победы

    В России отреагировали на возвращение членов «Азова» к боевым действиям

    ЭКОВАС пригрозило Нигеру военной интервенцией

    Вылетевший из Москвы в Минеральные воды самолет совершил экстренную посадку

    В СБР рассказали о призовых на сезон-2023/2024

    Обнаружен коричневый карлик горячее Солнца

    Парламент Швеции одобрил передачу Украине нового пакета военной помощи

    В России исчезнут профессии кучера и дворника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости