Индия попросила у России скидку на поставки пшеницы

Reuters: Индия обсуждает с РФ поставки пшеницы со скидкой на фоне высоких цен

Индия ведет переговоры с Россией об импорте крупной партии пшеницы со скидкой к растущим мировым ценам. Таким образом власти страны надеются снизить стоимость зерна, из-за подорожания которого в стране резко ускорилась продовольственная инфляция, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Для того чтобы покрыть дефицит на рынке, необходимо от 3 до 4 миллионов тонн зерна. Однако Нью-Дели может закупить 8-9 миллионов тонн российской пшеницы, чтобы оказать большее влияние на снижение цен.

Правительство изучает возможность импорта из России по каналам частной торговли или путем заключения межправительственной сделки — последний раз такой контракт был заключен в 2017 году. По информации источников, окончательное решение может быть принято через несколько недель.

Цены на пшеницу в Индии увеличились на фоне введения правительством ограничений на объем хранящегося у производителей зерна и его продажу трейдерам для поставок за рубеж. Такие меры были приняты из-за опасений нехватки зерна для внутреннего потребления — в феврале-марте на северные, центральные и западные области страны обрушились несезонные дожди и град, которые нанесли серьезный ущерб посевам.