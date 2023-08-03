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12:17, 3 августа 2023Экономика

Индия захотела закупать зерно у России

The Economic Times: Индия может купить у России 9 миллионов тонн пшеницы

Фото: Amit Dave / Reuters

Индия захотела закупать у России пшеницу на фоне роста мировых цен и прогнозов о невысоком урожае. Об этом сообщает газета The Economic Times со ссылкой на источники.

«Возможность [импорта] обсуждается на самом высоком уровне», — сказал неназванный источник издания. Он добавил, что на данный момент переговоры по вопросу поставок находятся на ранней стадии, речь идет о 9 миллионах тонн зерна.

Оптовые цены на пшеницу выросли в Индии за год на 6,2 процента, с 2480 рупий (29,4 доллара) до 2633 рупий за центнер (31,9 доллара). Цены на эту зерновую культуру увеличились на фоне введения властями страны ограничений на объем хранящейся у производителей пшеницы и ее продажу трейдерам. Такие меры были приняты на фоне опасений по поводу дефицита внутреннего производства.

Правительство Индии прогнозирует, что в этом году производство пшеницы достигнет рекордного объема в 112,7 миллиона тонн, однако производители ожидают урожая в 101-103 миллиона тонн. На северные, центральные и западные области страны в феврале-марте обрушились несезонные дожди и град, которые нанесли ущерб посевам.

Высокопоставленный сотрудник Министерства сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии в беседе с ТАСС напомнил, что в стране действуют введенные в 2018 году в рамках программы защиты национального производителя строгие ограничения на импорт зерна. На данный момент страна почти не закупает его за границей, однако из-за роста цен внутри страны и прогнозов о плохом урожае власти рассматривают вопрос покупки зерна за рубежом.

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До введения запрета на импорт пшеницы, ее основными импортерами в Индию были США, Канада, Россия и Украина. «Поэтому неудивительно, что мы анализируем возможность закупки зерна у России», — добавил сотрудник индийского Минсельхоза.

2 августа цена фьючерсных контрактов на поставку пшеницы достигала отметки 6,84 доллара за бушель. Одной из главных причин подорожания стала угроза безопасности вывоза зерна с Украины после очередной атаки беспилотников по инфраструктуре Одесской области. Колебания цен на эту зерновую культуру происходят на фоне прекращения с 18 июля действия зерновой сделки.

20 июля правительство Индии ввело запрет на экспорт белого риса, кроме сорта басмати, в попытках сдержать рост цен на внутреннем рынке. В заявлении главного управления внешней торговли страны сказано, что «экспортная политика в отношении белого риса, отличного от басмати (полумолотый или цельномолотый рис, шлифованный или неглазурованный) изменена со свободной на запрещенную». После этого биржевые цены на рис в Азиатско-Тихоокеанском регионе взлетели до трехлетнего максимума.

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