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13:02, 2 августа 2023Экономика

Цены на пшеницу подскочили

Bloomberg: пшеница подорожала до 6,84 доллара после атаки по Одесской области

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Цена фьючерсных контрактов на поставку пшеницы в моменте подскочила на 4,9 процента и достигала отметки 6,84 доллара за бушель. Одной из главных причин стала угроза безопасности вывоза зерна с Украины после очередной атаки беспилотников по инфраструктуре Одесской области, сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты торгов Чикагской биржи.

В ходе утренних торгов в среду, 2 августа, котировки слегка отыграли позиции и к 12:43 по московскому времени находились в районе 6,63 доллара.

Согласно данным украинской прокуратуры, в результате нападения, которое произошло в ночь с 1 на 2 августа, были повреждены силосохранилище, зерновые ангары, хранилище топлива на грузовом терминале, а также другие складские и административные здания, расположенные в порту Измаил. На этом фоне вместе с пшеницей подорожала кукуруза, биржевая стоимость которой увеличилась на 3,2 процента.

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Измаил является одним из важнейших речных портов для транспортировки украинского зерна за рубеж. Повреждения объектов портовой и промышленной инфраструктуры на юге Одесской области могут затруднить экспорт продукции одного из крупнейших игроков на мировом агрорынке и усилить риски снижения объемов предложения после выхода России из зерновой сделки в начале второй половины июля.

В настоящее время Киев изучает альтернативные варианты поставок зерна за рубеж. В числе возможных вариантов называются возможное расширение Румынией одного из ключевых маршрутов транзита с Украины, а также использование портов Хорватии для поставок иностранным покупателям.

Рост цен на пшеницу замедлился в конце июля. По итогам торгов 31 числа стоимость сентябрьского фьючерса пшеницы на Чикагской товарной бирже снизилась до 6,66 доллара за бушель. Тогда котировки впервые упали ниже уровня даты остановки зерновой сделки — 18 июля — после выхода России из международного соглашения. Отставание от пикового значения 7,77 доллара, которое было установлено 25 июля на фоне атак беспилотников по Одесской области, составило чуть больше доллара.

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    Анатолий Акулов
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