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09:12, 1 августа 2023Экономика

Мировые цены на пшеницу перестали расти

Мировые цены на пшеницу упали ниже уровня даты остановки зерновой сделки

Фото: Jens Buttner / dpa / Globallookpress.com

По итогам торгов 31 июля стоимость сентябрьского фьючерса пшеницы на Чикагской товарной бирже снизилась до 6,66 доллара за бушель, свидетельствуют данные площадки.

Стоимость контрактов впервые упала ниже уровня даты остановки зерновой сделки — 18 июля, когда Россия вышла из соглашения. К закрытию торгов цены на пшеницу выросли до 6,7 доллара за бушель.

В последующие дни они продолжили увеличиваться, и в верхней точке 25 июля достигали 7,77 доллара, максимального уровня за пять месяцев. После этого стоимость фьючерсов начала снижаться.

Ранее сообщалось, что российские власти прорабатывают новую схему поставок зерна в африканские страны через Турцию при посредничестве Катара. Таким образом Кремль собирается вытеснить Украину с мирового агрорынка после выхода России из зерновой сделки. По новой схеме Москва намерена поставить до миллиона тонн зерна «на льготных условиях».

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    Софья Ермакова
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