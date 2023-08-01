Мировые цены на пшеницу перестали расти

Мировые цены на пшеницу упали ниже уровня даты остановки зерновой сделки

По итогам торгов 31 июля стоимость сентябрьского фьючерса пшеницы на Чикагской товарной бирже снизилась до 6,66 доллара за бушель, свидетельствуют данные площадки.

Стоимость контрактов впервые упала ниже уровня даты остановки зерновой сделки — 18 июля, когда Россия вышла из соглашения. К закрытию торгов цены на пшеницу выросли до 6,7 доллара за бушель.

В последующие дни они продолжили увеличиваться, и в верхней точке 25 июля достигали 7,77 доллара, максимального уровня за пять месяцев. После этого стоимость фьючерсов начала снижаться.

Ранее сообщалось, что российские власти прорабатывают новую схему поставок зерна в африканские страны через Турцию при посредничестве Катара. Таким образом Кремль собирается вытеснить Украину с мирового агрорынка после выхода России из зерновой сделки. По новой схеме Москва намерена поставить до миллиона тонн зерна «на льготных условиях».