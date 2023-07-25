Пшеница подорожала до максимума за полгода

Пшеница на бирже в Чикаго подорожала до максимальных с февраля 7,77 доллара за бушель

Стоимость сентябрьского фьючерса на пшеницу на Чикагской бирже поднималась в ходе торгов до максимальных с середины февраля 7,77 доллара за бушель, следует из данных торгов.

К моменту написания материала цена бушеля на бирже Чикаго снижалась на 1,12 процента, до 7,49 доллара.

По информации РИА Новости, показатель вырос в июне на 9,6 процента, а в июле может увеличиться более чем на 16 процентов. Колебания происходят на фоне прекращения с 18 июля действия зерновой сделки. После того как пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о прекращении участия России в соглашении, за один день пшеница на Чикагской товарной бирже стала дороже на 3,37 процента и продолжила дорожать в дальнейшем.

24 июля президент РФ Владимир Путин в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» отметил, что страна способна заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. В ответ пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер призвала Россию вернуться к зерновой сделке.