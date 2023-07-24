В Белом доме выступили за возобновление зерновой сделки

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о желании США возобновить зерновую сделку

США выступают за восстановление черноморской зерновой инициативы, несмотря на готовность России заместить поставки украинского продовольствия на мировой рынок. Об этом во время брифинга рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Так она прокомментировала статью российского президента Владимира Путина, которая была опубликована на сайте Кремля в преддверии саммита Россия — Африка.

«Я очень ясно говорила <...>, что России необходимо вернуться к соглашению, которое у нас имелось, к зерновой сделке. <...> Мы хотим видеть это», — уточнила представитель Белого дома.

По ее словам, Вашингтон продолжит призывать к восстановлению черноморской зерновой инициативы.

