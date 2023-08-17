В России предложили способ снизить стоимость строительства

Депутат Драпеко предложила способ снизить стоимость строительства в России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила упростить и удешевить строительные работы. Об этом она сообщила в разговоре с «Лентой.ру». Депутат рассказала, что перед отпуском внесла в Госдуму на рассмотрение новый законопроект. Он касается освоения территорий, на которых планируется строительство.

«У нас по сегодняшним нормам, прежде чем что-то строить, надо проводить полную историко-культурную экспертизу этой территории. Это довольно дорогое и длительное удовольствие. Потому что историко-культурная экспертиза — это целый ряд документов. А у нас меньше 150 экспертов, которые имеют право делать такие экспертизы», — поделилась парламентарий.

Вместе с Институтом археологии Российской академии наук (РАН) Елена Драпеко подготовила законопроект, который упрощает эту процедуру.

Вместо полноценной историко-культурной экспертизы мы предлагаем проводить археологическую разведку Елена Драпеко депутат Госдумы

«Если в этом месте что-то будет найдено в культурном слое, то только после этого необходимо будет делать раскопы, а историко-культурная экспертиза определит, насколько там есть что-то ценное. Но если мы разведкой выясним, что там ничего нет, то можно сразу проектировать и строить то, что планировалось», — сообщила депутат.

Помимо этого, Драпеко предлагает разрешить проводить разведочные работы и историко-культурную экспертизу всем археологам, которые имеют открытый лист на работу на этой территории от Российской академии наук.

«Так у нас появятся больше трех тысяч археологов, которые на сегодняшний день имеют право на такие открытые листы», — отметила она.

Вторая инновация в этом законопроекте — это выявление территорий, на которых и разведку проводить не надо, где уже снят культурный слой. Это песчаные карьеры, полотно железной дороги, шоссейной дороги и территории, где уже раньше производились строительные работы Елена Драпеко депутат Госдумы

«Мы пытаемся сократить сроки, удешевить саму процедуру для застройщиков и строителей. Таким образом, мы выполняем поручение, которое дал нам президент России Владимир Путин, — ускорить и удешевить строительные работы на 30 процентов», — заключила депутат.

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