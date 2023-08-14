Огромные клыки и чешую динозавра нашли на стройке в Москве

Строители ЖК «Митинский лес» в Москве выкопали огромные клыки и чешую динозавра

На стройке жилого комплекса «Митинский лес» в Москве обнаружили необычные окаменелости. Строители утверждают, что их находка похожа на огромные клыки и чешую динозавра, сообщает Telegram-канал Mash.

Предполагаемые кости доисторической рептилии, а также раковину вымершего моллюска выкопали экскаваторщики во время строительства подземной парковки. По словам рабочих, останки животных блестят и светятся. На место выехали сотрудники спецслужб.

Ранее строители в московском районе Ростокино случайно обнаружили закопанные в земле человеческие черепа и кости. Бригада занималась раскопками на улице Докукина на севере столицы. За старой кирпичной кладкой в котловане на глубине 1,5 метра рабочие обнаружили три человеческих черепа и десятки костей, включая реберные. Один из строителей отметил, что останки были старые.

В 2021 году коммунальщики нашли кости мамонта во время ремонта одного из домов в городе Кемерово. Сотрудники «Кемеровского водоканала» выполняли работы на одном из объектов на Притомском проспекте. Впоследствии выяснилось, что их находка — останки задней конечности мамонта. Кости передали в Кузбасский государственный краеведческий музей.